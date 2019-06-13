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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею Чубайса о новом налоге

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в разговоре с RT прокомментировал предложение председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог.
Такую идею Чубайс высказал в кулуарах ПМЭФ. По его мнению, введение подобного налога поможет стимулировать снижение выбросов промышленными компаниями. На первом этапе, полагает глава "Роснано", ставки налога должны быть минимальными.
По словам Селезнева, пока вводить такой налог нельзя, поскольку глупо "освобождаться от своего преимущества".
"В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Я думаю, что это прежде всего касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей их избыток".
Валерий Селезнев
Депутат добавил, что реализация идеи Чубайса ухудшит положение россиян.
"Это приведет к тому, что потребительские товары подорожают как минимум на величину этого налога", — резюмировал Селезнев.
Глава РСПП Александр Шохин также выступил против нового налога. По его словам, это увеличит фискальную нагрузку.
Автомобиль в Москве
20 марта, 11:33
В Москве хотят снизить вредные выбросы от автомобилей на 30% к 2030 году
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Обсудить 23
Валерий СелезневГосдума РФРоснаноАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Согласен! Только за то количество штрафных баллов, самого Чубайса должны уже запинать до смерти!)))
13 июня, 15:36
Дмитрий
8271120
Чубайс хотел видать свинью подложить, да не вышло!
13 июня, 15:44
АААлександр А.
2742001
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