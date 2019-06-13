В Госдуме прокомментировали идею Чубайса о новом налоге

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в разговоре с RT прокомментировал предложение председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог.
Такую идею Чубайс высказал в кулуарах ПМЭФ. По его мнению, введение подобного налога поможет стимулировать снижение выбросов промышленными компаниями. На первом этапе, полагает глава "Роснано", ставки налога должны быть минимальными.
По словам Селезнева, пока вводить такой налог нельзя, поскольку глупо "освобождаться от своего преимущества".
"В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Я думаю, что это прежде всего касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей их избыток".
Депутат добавил, что реализация идеи Чубайса ухудшит положение россиян.
"Это приведет к тому, что потребительские товары подорожают как минимум на величину этого налога", — резюмировал Селезнев.
Глава РСПП Александр Шохин также выступил против нового налога. По его словам, это увеличит фискальную нагрузку.