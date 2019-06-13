Рябков прокомментировал ситуацию с танкерами в Оманском заливе

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва предостерегает от поспешных выводов и попыток возложить вину за инцидент в Оманском заливе на Иран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я бы воспользовался этой возможностью, чтобы предостеречь от поспешных выводов, от каких-то попыток возложить ответственность на тех, кто неугоден, что называется, целому ряду известных государств", - заявил он журналистам по итогам заседания комитета Госдумы по международным делам.
Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.