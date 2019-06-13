Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T15:11Z
https://ria.ru/20190613/1555540247.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155553/81/1555538107_0:221:2000:1346_1036x0_80_0_0_aa8b38f5940704adeedc50602da91c2b.jpg
РИА Новости

Рябков прокомментировал ситуацию с танкерами в Оманском заливе

Вчера, 15:11
1050
© AP Photo / IRIB News Agency via APПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© AP Photo / IRIB News Agency via AP
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва предостерегает от поспешных выводов и попыток возложить вину за инцидент в Оманском заливе на Иран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я бы воспользовался этой возможностью, чтобы предостеречь от поспешных выводов, от каких-то попыток возложить ответственность на тех, кто неугоден, что называется, целому ряду известных государств", - заявил он журналистам по итогам заседания комитета Госдумы по международным делам.
Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
2010101
Обсудить 0
Инцидент с танкерами в Оманском заливеСергей РябковИранВ мире
Рекомендуем
В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400
РИА
Новости
Спасенные после инцидента с танкерами россияне находятся в безопасности
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев предположил реакцию США на инцидент в Оманском заливе
Лента
новостей
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
Россия призвала ОБСЕ изучить причины срыва отвода сил в Станице Луганской
Вестминстерский дворец
Три кандидата на пост премьера Британии выбыли после первого раунда
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали "переименование" Киева США
В ЕС прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Иран в "нападении на свободу мореплавания"
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Ираке прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Эксперт назвал отстраненных Путиным генералов "настоящими профессионалами"
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
В Кремле прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Бывший президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Парламент Киргизии создал комиссию по лишению неприкосновенности Атамбаева
Исторический центр города Сиена в Италии
Эксперты назвали страны, в которых россияне мечтают встретить старость
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Лента новостейМолния