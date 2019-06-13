Рябков прокомментировал ситуацию с танкерами в Оманском заливе

"Я бы воспользовался этой возможностью, чтобы предостеречь от поспешных выводов, от каких-то попыток возложить ответственность на тех, кто неугоден, что называется, целому ряду известных государств", - заявил он журналистам по итогам заседания комитета Госдумы по международным делам.