Владимир Путин на концерте по случаю саммита ШОС

Президент России Владимир Путин принимает участие в гала-концерте по случаю саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
В пятницу утром в Бишкеке начинаются официальные мероприятия саммита ШОС. Путин примет участие в заседаниях в узком и расширенном форматах, а также в приеме от имени Жээнбекова в честь глав государств, принимающих участие в заседании совета ШОС.
Заседание Совета глав государств ШОС пройдет 13-14 июня.
Ближе к вечеру у российского лидера пройдет беседа с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, а также лидером Ирана Хасаном Роухани.