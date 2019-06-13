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РИА Новости
Саммит ШОС

Владимир Путин на концерте по случаю саммита ШОС

Вчера, 19:39
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Президент России Владимир Путин принимает участие в гала-концерте по случаю саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
В пятницу утром в Бишкеке начинаются официальные мероприятия саммита ШОС. Путин примет участие в заседаниях в узком и расширенном форматах, а также в приеме от имени Жээнбекова в честь глав государств, принимающих участие в заседании совета ШОС.
Заседание Совета глав государств ШОС пройдет 13-14 июня.
Ближе к вечеру у российского лидера пройдет беседа с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, а также лидером Ирана Хасаном Роухани.
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Саммит ШОСШОСВладимир ПутинБишкекКитайРоссияКиргизияВ мире
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