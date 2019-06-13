Владимир Путин на концерте по случаю саммита ШОС

В пятницу утром в Бишкеке начинаются официальные мероприятия саммита ШОС. Путин примет участие в заседаниях в узком и расширенном форматах, а также в приеме от имени Жээнбекова в честь глав государств, принимающих участие в заседании совета ШОС.