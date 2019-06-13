Парламент Киргизии создал комиссию по лишению неприкосновенности Атамбаева

БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Парламент Киргизии сформировал комиссию по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе законодательного собрания страны.
"Во временную комиссию вошли 10 парламентариев, ее состав утвержден общим голосованием депутатов", - заявили в пресс-службе.
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Как отметили в пресс-центре, за создание комиссии проголосовали 96 из 120 народных избранников.
В среду на заседании парламента республики обсуждали речь Атамбаева на митинге "За реальную борьбу с коррупцией". Депутатов возмутило, что экс-президент негативно высказался о парламенте. Они потребовали от спикера отреагировать на это высказывание.
В минувшую субботу в Бишкеке прошел митинг "За реальную борьбу с коррупцией", организаторами которого были члены политсовета СДПК и Атамбаев. В акции приняли участие несколько сотен человек. По итогам собрания участники приняли резолюцию с требованиями к действующим властям, главным из которых митингующие назвали прекращение политического преследования.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности. Согласно новому документу, бывший глава государства может быть в отдельных случаях привлечен к уголовной ответственности после окончания полномочий, либо в случае отрешения его от власти.
Согласно процедуре, для этого необходимо, чтобы не менее сорока депутатов инициировали обвинение против экс-президента, а также заключение об обвинении, вынесенное депутатской комиссией. После этого необходимо заключение генпрокурора об имеющимся в действиях президента составе преступления. После отчета надзорного органа депутаты не менее чем двумя третями голосов способны лишить экс-президента неприкосновенности.