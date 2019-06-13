Парламент Киргизии создал комиссию по лишению неприкосновенности Атамбаева

БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Парламент Киргизии сформировал комиссию по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе законодательного собрания страны.

"Во временную комиссию вошли 10 парламентариев, ее состав утвержден общим голосованием депутатов", - заявили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-центре, за создание комиссии проголосовали 96 из 120 народных избранников.

В среду на заседании парламента республики обсуждали речь Атамбаева на митинге "За реальную борьбу с коррупцией". Депутатов возмутило, что экс-президент негативно высказался о парламенте. Они потребовали от спикера отреагировать на это высказывание.

В минувшую субботу в Бишкеке прошел митинг "За реальную борьбу с коррупцией", организаторами которого были члены политсовета СДПК и Атамбаев. В акции приняли участие несколько сотен человек. По итогам собрания участники приняли резолюцию с требованиями к действующим властям, главным из которых митингующие назвали прекращение политического преследования.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности. Согласно новому документу, бывший глава государства может быть в отдельных случаях привлечен к уголовной ответственности после окончания полномочий, либо в случае отрешения его от власти.