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РИА Новости

Организатор полета Качиньского в Смоленск получил десять месяцев тюрьмы

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМесто падения польского правительственного самолета Ту-154
Место падения польского правительственного самолета Ту-154
© РИА Новости / Илья Питалев
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Место падения польского правительственного самолета Ту-154. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Бывший глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский (занимал пост в 2007–2013 годах) приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. За ненадлежащую организацию этого рейса на скамье подсудимых находится Арабский и несколько его подчиненных. Истцами по делу выступают 11 членов семей погибших.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
9 августа 2017, 17:58
Авиакатастрофа польского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
Суд признал доказанной вину Арабского в том, что организовывая полет президента Польши в Смоленск в 2010 году, он "с 16 марта по 10 апреля не выполнил своих служебных обязанностей". Ранее прокурор в ходе рассмотрения дела Арабского заявлял, что самолет Ту-154 не должен был приземляться на смоленском аэродроме, а также отмечал, что у польских пилотов якобы не было актуальной документации аэродрома, в том числе посадочных карт.
Прокурор просил для Арабского 1,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 4 года.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
10 апреля, 20:10
СК опроверг заявления о взрыве в Ту-154 Качиньского
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.
На месте авиакатастрофы под Смоленском. День третий
11 января 2018, 18:51
Авиаэксперт: бомбу на борту Ту-154 могли заложить только в ПольшеСК РФ заявил об отсутствии подтверждений версии взрыва на борту Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы польской комиссии.
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Ту-154ПольшаКатастрофа польского самолета под СмоленскомВ мире
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