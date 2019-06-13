Организатор полета Качиньского в Смоленск получил десять месяцев тюрьмы

ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Бывший глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский (занимал пост в 2007–2013 годах) приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, передает корреспондент РИА Новости.

Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. За ненадлежащую организацию этого рейса на скамье подсудимых находится Арабский и несколько его подчиненных. Истцами по делу выступают 11 членов семей погибших.

Суд признал доказанной вину Арабского в том, что организовывая полет президента Польши в Смоленск в 2010 году, он "с 16 марта по 10 апреля не выполнил своих служебных обязанностей". Ранее прокурор в ходе рассмотрения дела Арабского заявлял, что самолет Ту-154 не должен был приземляться на смоленском аэродроме, а также отмечал, что у польских пилотов якобы не было актуальной документации аэродрома, в том числе посадочных карт.

Прокурор просил для Арабского 1,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 4 года.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.