Путин прибыл в Бишкек, где пройдет саммит ШОС

БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии город Бишкек, где пройдет заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Свой визит Путин начнет со встреч с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым обсудит расширение торгово-экономических связей, и с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Далее состоится неформальный обед в честь глав делегаций ШОС от имени президента республики и гала-концерт по случаю проведения саммита.

В пятницу утром в Бишкеке начинаются официальные мероприятия саммита ШОС. Путин примет участие в заседаниях в узком и расширенном форматах, а также в приеме от имени Жээнбекова в честь глав государств, принимающих участие в заседании совета ШОС.