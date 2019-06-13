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РИА Новости

Путин прибыл в Бишкек, где пройдет саммит ШОС

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии город Бишкек, где пройдет заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Свой визит Путин начнет со встреч с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым обсудит расширение торгово-экономических связей, и с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Далее состоится неформальный обед в честь глав делегаций ШОС от имени президента республики и гала-концерт по случаю проведения саммита.
В пятницу утром в Бишкеке начинаются официальные мероприятия саммита ШОС. Путин примет участие в заседаниях в узком и расширенном форматах, а также в приеме от имени Жээнбекова в честь глав государств, принимающих участие в заседании совета ШОС.
Ближе к вечеру у российского лидера пройдет беседа с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, а также лидером Ирана Хасаном Роухани.
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