Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе.

Он отметил, что через залив, а также Ормузский пролив проходит "караванный" морской путь, по которому вывозится добываемая в регионе нефть.

"Регион имеет высокий уровень милитаризации, здесь же находятся военные базы США, а в заливе армада кораблей ВМФ США. Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами", — написал Кадыров.

Глава Чечни также напомнил, что от региона до южных границ России всего две тысячи километров, то есть "час полетного времени при скоростях современной авиатехники и несколько минут для ракетных комплексов".

Нас очень беспокоит происходящее на Ближнем Востоке, где находятся исламские святыни — Благословенная Мекка и Лучезарная Медина, расположены дружественные России страны. Мы очень надеемся, что перед лицом общей угрозы страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распри и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола! Рамзан Кадыров