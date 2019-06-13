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РИА Новости

Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе

Вчера, 14:56
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе.
Он отметил, что через залив, а также Ормузский пролив проходит "караванный" морской путь, по которому вывозится добываемая в регионе нефть.
"Регион имеет высокий уровень милитаризации, здесь же находятся военные базы США, а в заливе армада кораблей ВМФ США. Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами", — написал Кадыров.
Глава Чечни также напомнил, что от региона до южных границ России всего две тысячи километров, то есть "час полетного времени при скоростях современной авиатехники и несколько минут для ракетных комплексов".

Нас очень беспокоит происходящее на Ближнем Востоке, где находятся исламские святыни — Благословенная Мекка и Лучезарная Медина, расположены дружественные России страны. Мы очень надеемся, что перед лицом общей угрозы страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распри и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола!

Рамзан Кадыров
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что два нефтяных танкера подверглись нападению. По предварительным данным, один из них затонул. На одном из танкеров находились одиннадцать россиян. Как рассказали в посольстве в Иране, они эвакуированы и находятся в безопасности.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеРамзан КадыровВ мире
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