Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе.
Он отметил, что через залив, а также Ормузский пролив проходит "караванный" морской путь, по которому вывозится добываемая в регионе нефть.
"Регион имеет высокий уровень милитаризации, здесь же находятся военные базы США, а в заливе армада кораблей ВМФ США. Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами", — написал Кадыров.
Глава Чечни также напомнил, что от региона до южных границ России всего две тысячи километров, то есть "час полетного времени при скоростях современной авиатехники и несколько минут для ракетных комплексов".
Нас очень беспокоит происходящее на Ближнем Востоке, где находятся исламские святыни — Благословенная Мекка и Лучезарная Медина, расположены дружественные России страны. Мы очень надеемся, что перед лицом общей угрозы страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распри и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола!
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что два нефтяных танкера подверглись нападению. По предварительным данным, один из них затонул. На одном из танкеров находились одиннадцать россиян. Как рассказали в посольстве в Иране, они эвакуированы и находятся в безопасности.
Вчера, 13:41Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.