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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали "переименование" Киева США

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Переименование Киева в международной базе ставит в тупик, для российской стороны прежнее название было, есть и будет символом города-героя, завил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.
Как стало известно ранее, совет США по географическим названиям изменил официальное название Киева в международной базе. Принято решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Соответствующие изменения в официальную базу Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня. В посольстве Украины отметили важность такого решения.
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"Изменив привычное название столицы Украины, США как минимум добавили работы поисковым сайтам. Не говоря уже о том, что подобное сочетание букв в принципе сложно кому-либо, кроме самих украинцев, произнести. Даже русскоязычного человека этот набор символов ставит в тупик. Поэтому даже не представляю, как это будут читать иностранные туристы", - сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, теперь главное избежать путаницы, чтобы латинскую букву "у" не начали читать по-русски.
"Хотя изменение букв в названии города для самого Киева вряд ли что-то изменит. Для нас прежнее название было, есть и будет символом города-героя. Как бы ни пытались его опорочить бандеровцы или транслитерировать заморские филологи", - сказал депутат.
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