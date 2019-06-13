В Госдуме прокомментировали "переименование" Киева США

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Переименование Киева в международной базе ставит в тупик, для российской стороны прежнее название было, есть и будет символом города-героя, завил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.

Как стало известно ранее, совет США по географическим названиям изменил официальное название Киева в международной базе. Принято решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Соответствующие изменения в официальную базу Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня. В посольстве Украины отметили важность такого решения.

"Изменив привычное название столицы Украины, США как минимум добавили работы поисковым сайтам. Не говоря уже о том, что подобное сочетание букв в принципе сложно кому-либо, кроме самих украинцев, произнести. Даже русскоязычного человека этот набор символов ставит в тупик. Поэтому даже не представляю, как это будут читать иностранные туристы", - сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, теперь главное избежать путаницы, чтобы латинскую букву "у" не начали читать по-русски.