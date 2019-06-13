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РИА Новости

Голикова заявила, что 51% многодетных семей находятся за чертой бедности

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%", – сказала она на круглом столе на тему "Дополнительные меры по повышению доходов московских семей".
Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, за чертой бедности находится 51% многодетных семей.
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В России увеличат размер материнского капитала
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
А как еще объяснить , что народ не хочет "плодиться и размножаться "? Это же не в сельском хозяйстве поголовье умножать .
13 июня, 16:57
Jolly Roger
3730104
Я думаю, цифра больше процентов на 20...Из моих только знакомых после начала кризиса в РФ более половины лишились работы, у второй половины доходы сократились в 2-3 раза. Печальная правда.
13 июня, 16:54
iimmortalmad
3311403
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