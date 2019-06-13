Голикова заявила, что 51% многодетных семей находятся за чертой бедности

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%", – сказала она на круглом столе на тему "Дополнительные меры по повышению доходов московских семей".
Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, за чертой бедности находится 51% многодетных семей.
6 июня, 19:20В России увеличат размер материнского капитала