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РИА Новости

Москалькова: освобождение Голунова показало, что власть слышит общество

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июн - РИА Новости. Освобождение журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в покушении на сбыт наркотиков, показало, что власть слушает и слышит гражданское общество, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Если простой человек подвергается фальсификату и за него вступается общество, как вступилось за Ивана Голунова, то это, конечно, получило бы такой же результат", - сказала Москалькова журналистам в Ханты-Мансийске, отвечая на вопрос, могла ли получить история схожий резонанс, если бы на месте журналиста был кто-то другой.
"Это дело показало, что власть слушает и слышит гражданское общество, что она способна оценить ошибки, наказать виновных и сделать выводы. Это очень хороший знак", - добавила она.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, о чем ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после скандала с Голуновым.
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Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста.
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