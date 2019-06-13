Эксперт прокомментировал снятие генералов с должностей после дела Голунова

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Андрей Пучков, снятые с должностей из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым, хотя и не уволены из МВД РФ, но не вернутся на генеральские должности.

Об этом РИА Новости рассказал в четверг руководитель центрального исполкома общероссийской организации "Офицеры России" генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов.

"Пока они будут в распоряжении кадров в системе МВД. А там как срастется. Генералу место сложно найти. На генеральскую должность точно не вернут", - полагает собеседник агентства.

При этом, по его мнению, нужно именно уволить из полиции тех, кто разместил фотографии нарколаборатории якобы из квартиры Голунова и затем настаивал, что все верно.

"Это поставило под сомнение работу сотрудников полиции", - подчеркнул Михайлов.

Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.