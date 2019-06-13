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РИА Новости

Эксперт прокомментировал снятие генералов с должностей после дела Голунова

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Андрей Пучков, снятые с должностей из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым, хотя и не уволены из МВД РФ, но не вернутся на генеральские должности.
Об этом РИА Новости рассказал в четверг руководитель центрального исполкома общероссийской организации "Офицеры России" генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов.
"Пока они будут в распоряжении кадров в системе МВД. А там как срастется. Генералу место сложно найти. На генеральскую должность точно не вернут", - полагает собеседник агентства.
При этом, по его мнению, нужно именно уволить из полиции тех, кто разместил фотографии нарколаборатории якобы из квартиры Голунова и затем настаивал, что все верно.
"Это поставило под сомнение работу сотрудников полиции", - подчеркнул Михайлов.
Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала пришлось делать лично министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух замешанных в деле генералов он попросит снять с должностей (это решение принимает только президент).
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМВД РоссииМВД РФРоссияПроисшествия
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