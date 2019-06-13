Украина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году, считает Климкин

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что страна сможет вступить в Евросоюз примерно в 2035 году.
Он выразил мнение, что скептическое отношение большинства стран-членов ЕС к потенциальному расширению в ближайшее время вряд изменится к лучшему. По словам Климкина, причин для этого много, в частности желание остаться в зоне комфорта и благополучия.
"Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 года у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Поэтому до тех пор должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев", - написал Климкин на своей странице в Facebook.
11 апреля, 13:39Политолог: зачем НАТО и ЕС брать к себе Украину? Они и так все получаютДепутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik объяснил, почему Украина не нужна западным экономическим и военным структурам.
По его словам, следующим этапом должно стать начало предвступительных переговоров между Украиной и Евросоюзом. "Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет… Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035. При этом многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг. Повторюсь: амбициозно, но реально", - написал Климкин.
Он также сообщил, что примерно такие же цифры называют "европейские друзья и партнеры".
Ранее Климкин заявил, что для вступления Украины в Евросоюз через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.