Украина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году, считает Климкин

Политолог: зачем НАТО и ЕС брать к себе Украину? Они и так все получают

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik объяснил, почему Украина не нужна западным экономическим и военным структурам.