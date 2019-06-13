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РИА Новости

Госкомпания Кувейта приняла меры по безопасности после ЧП с танкерами

Вчера, 14:38
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ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Кувейтская нефтяная танкерная компания (KOTC) заявила, что приняла всевозможные превентивные меры, чтобы гарантировать безопасную работу своего флота в свете последних инцидентов в Оманском заливе с нефтяными танкерами.
Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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"Компания приняла все необходимые превентивные меры безопасности, чтобы обеспечить безопасную работу ее морского флота", - отмечается в сообщении компании, переданном Кувейтским агентством новостей KUNA.
В компании отметили, что ее "морской флот не пострадал в результате последних печальных инцидентов, которые произошли в Оманском заливе и в регионе, в том числе тех, которые произошли с двумя танкерами в четверг". "Кувейтские нефтяные танкеры работают в обычном режиме, но готовы к любой чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Компания отметила, что располагает современным флотом танкеров по перевозке нефти и газа, которые соответствуют мировым стандартам безопасности.
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Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеКувейтВ мире
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