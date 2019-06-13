Госкомпания Кувейта приняла меры по безопасности после ЧП с танкерами

ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Кувейтская нефтяная танкерная компания (KOTC) заявила, что приняла всевозможные превентивные меры, чтобы гарантировать безопасную работу своего флота в свете последних инцидентов в Оманском заливе с нефтяными танкерами.

Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.

В компании отметили, что ее "морской флот не пострадал в результате последних печальных инцидентов, которые произошли в Оманском заливе и в регионе, в том числе тех, которые произошли с двумя танкерами в четверг". "Кувейтские нефтяные танкеры работают в обычном режиме, но готовы к любой чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.