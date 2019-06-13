Эфиопия пригласила Россию участвовать в проектах по солнечной энергетике

"Мы приглашаем Россию, пожалуйста, те компании, которые отвечают требованиям, указанным в квалификационной заявке, могут прийти и работать с нами", - сказал министр в интервью в рамках Африканского энергетического форума в Лиссабоне.

По словам Бейене, для 6 проектов сейчас происходит поиск потенциальных инвесторов или участников в тендере, и таким образом они открыты для инвесторов из России, США и Китая. "Они (инвесторы - ред.) могут прийти из любой точки мира, зарегистрироваться для получения квалификационных документов и указать свои имена в профиле для готовящегося списка. В настоящее время свой интерес проявили 85 международных инвесторов, они уже зарегистрированы, они со всего мира", - добавил министр.