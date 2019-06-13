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РИА Новости

Эфиопия пригласила Россию участвовать в проектах по солнечной энергетике

Вчера, 14:33
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Эфиопия приглашает инвесторов из России участвовать в проектах по солнечной энергетике, сказал в интервью агентству РИА Новости министр финансов Эфиопии Тешоме Тафессе Бейене (Teshome Tafesse Beyene).
По его словам, Эфиопия объявила уже о 8 проектах в области солнечной энергетики, их мощность составляет 1 тысячу мегаватт, а общая стоимость 1 миллиард долларов.
"Мы приглашаем Россию, пожалуйста, те компании, которые отвечают требованиям, указанным в квалификационной заявке, могут прийти и работать с нами", - сказал министр в интервью в рамках Африканского энергетического форума в Лиссабоне.
По словам Бейене, для 6 проектов сейчас происходит поиск потенциальных инвесторов или участников в тендере, и таким образом они открыты для инвесторов из России, США и Китая. "Они (инвесторы - ред.) могут прийти из любой точки мира, зарегистрироваться для получения квалификационных документов и указать свои имена в профиле для готовящегося списка. В настоящее время свой интерес проявили 85 международных инвесторов, они уже зарегистрированы, они со всего мира", - добавил министр.
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