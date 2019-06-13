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РИА Новости

В Сети высмеяли решение США переименовать Киев

Вчера, 14:32
79916
© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей прокомментировали решение Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.
"Наконец-то! Теперь заживем!!!" — сыронизировал @Spartak_champio.
"Совет США по географическим названиям переименовал Киев. В Нью-Васюки?" — съязвил @steppentiger.
"Как корабль назовешь, так он и поплывет. <...> Доброго пути вам, дорогие Куяни, по известному и теперь уже официально утвержденному пути", — написала @lobasha111.
"Ну вот я не поняла, а где тут про незалежнисть-то??" — добавила @afiggget.
"Бедные куевляне, они ж со стыда теперь сгорят", — написал @arhipov1409.
"Как-то сложно теперь будет называть Киев матерью городов русских", — отметил @marat__abukarov.
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В свою очередь, телеведущая Ольга Скабеева кратко прокомментировала изменение: " Теперь заживут!"
Ранее в пресс-службе посольства Украины в США заявили, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене в международной базе наименования столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Соответствующие изменения внесут в базу с 17 июня.
Как подчеркнули в Посольстве Украины в США, это решение очень важно для изменения написания Киева во всем мире, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
В Россреестре сообщили, что решения Совета не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 12:14
Пушков высмеял решение "переименовать" Киев
43394216639
Обсудить 31
КиевСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Будет теперь куда посылать, теперь совершенно цензурно.
13 июня, 14:48
Андрей
65211002
Кто в стране хозяин, тот и названия городов меняет. Назарбаев не даст соврать.
13 июня, 15:15
ИБИван Брынов
6370002
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Пушков высмеял решение "переименовать" Киев
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