В Сети высмеяли решение США переименовать Киев

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей прокомментировали решение Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.

"Совет США по географическим названиям переименовал Киев. В Нью-Васюки?" — съязвил @steppentiger.

"Как корабль назовешь, так он и поплывет. <...> Доброго пути вам, дорогие Куяни, по известному и теперь уже официально утвержденному пути", — написала @lobasha111.

"Ну вот я не поняла, а где тут про незалежнисть-то??" — добавила @afiggget.

"Бедные куевляне, они ж со стыда теперь сгорят", — написал @arhipov1409.

отметил @marat__abukarov. "Как-то сложно теперь будет называть Киев матерью городов русских", —@marat__abukarov.

В свою очередь, телеведущая Ольга Скабеева кратко прокомментировала изменение: " Теперь заживут!"

Ранее в пресс-службе посольства Украины в США заявили, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене в международной базе наименования столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Соответствующие изменения внесут в базу с 17 июня.

Как подчеркнули в Посольстве Украины в США, это решение очень важно для изменения написания Киева во всем мире, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах.