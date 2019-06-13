Спасенным в Иране морякам ничто не угрожает, заявили в посольстве России

Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019

ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Жизни спасенных после инцидента с нефтяными танкерами моряков в Оманском заливе ничто не угрожает, есть ли среди них россияне, выясняется, сообщило посольство РФ в Тегеране.

"По последним данным, все спасённые моряки находятся в порту города Джаск. Их накормили, жизни ничего не угрожает. Идёт процесс установления национальной принадлежности", - говорится в полученном РИА Новости сообщении.

В дипмиссии отметили, что, по непроверенным данным, российские граждане среди этих моряков есть, их количество пока уточняется.