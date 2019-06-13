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РИА Новости

Спасенным в Иране морякам ничто не угрожает, заявили в посольстве России

Вчера, 14:26
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© REUTERS / ISNA Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Жизни спасенных после инцидента с нефтяными танкерами моряков в Оманском заливе ничто не угрожает, есть ли среди них россияне, выясняется, сообщило посольство РФ в Тегеране.
"По последним данным, все спасённые моряки находятся в порту города Джаск. Их накормили, жизни ничего не угрожает. Идёт процесс установления национальной принадлежности", - говорится в полученном РИА Новости сообщении.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
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В дипмиссии отметили, что, по непроверенным данным, российские граждане среди этих моряков есть, их количество пока уточняется.
"Посольство держит вопрос на контроле", - добавили в дипмиссии.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Вчера, 13:53
На одном из атакованных в Оманском заливе судов был груз метанола
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