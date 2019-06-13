Климкин предложил провести заседание СНБО по ситуации в Донбассе

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым провести в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ситуации в Донбассе.

По его словам, вокруг последнего заседания контактной группы появилось много "мифов" в части отмены блокады Донбасса и якобы запрета вести "ответный огонь". Климкин считает, что нужна реальная дискуссия на уровне СНБО для формирования четкой позиции, эта позиция должна быть публичной.

"Я, кстати, направил в администрацию Зеленского письма относительно того, каковы наши предложения по реакции на выдачу Россией паспортов на оккупированных территориях. Там есть решения, которые нужно принять именно сейчас. Поэтому очень важно провести это заседание СНБО и обозначить ключевые позиции для того, что делать дальше. Опять-таки это нужно сделать в ближайшей перспективе", - сказал Климкин в интервью "ТСН.ua", опубликованному в четверг.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения - террористическими.