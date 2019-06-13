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РИА Новости

Климкин предложил провести заседание СНБО по ситуации в Донбассе

Вчера, 14:21
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© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым провести в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ситуации в Донбассе.
По его словам, вокруг последнего заседания контактной группы появилось много "мифов" в части отмены блокады Донбасса и якобы запрета вести "ответный огонь". Климкин считает, что нужна реальная дискуссия на уровне СНБО для формирования четкой позиции, эта позиция должна быть публичной.
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"Я, кстати, направил в администрацию Зеленского письма относительно того, каковы наши предложения по реакции на выдачу Россией паспортов на оккупированных территориях. Там есть решения, которые нужно принять именно сейчас. Поэтому очень важно провести это заседание СНБО и обозначить ключевые позиции для того, что делать дальше. Опять-таки это нужно сделать в ближайшей перспективе", - сказал Климкин в интервью "ТСН.ua", опубликованному в четверг.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДонбассПавел КлимкинООНУкраинаВ мире
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