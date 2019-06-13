В Рособрнадзоре рассказали о ЕГЭ по биологии и информатике

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Единые госэкзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике прошли в четверг в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Единые госэкзамены по биологии и информатике прошли 13 июня в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. До 1 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали 139 тысяч человек, в том числе 136 тысяч выпускников текущего года. ЕГЭ по этому предмету прошел в 2956 пунктах проведения экзамена (ППЭ) в России и за рубежом. На ЕГЭ по информатике и ИКТ зарегистрировалось почти 90 тысяч участников, из них 88 тысяч – выпускники текущего года. Для проведения экзамена было задействовано 2567 ППЭ.

В день проведения экзаменов руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов и министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова посетили ППЭ в Ялтинской средней школе №2.

По словам главы Рособрнадзора, ЕГЭ на полуострове проходит на высоком организационном уровне, участники уже начали получать свои результаты. "В целом предварительные результаты сопоставимы с общероссийскими. Это говорит о том, что была проведена большая методическая работа с учителями и работа по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Я хочу поблагодарить всех педагогов, а также представителей госорганов Крыма и Севастополя, которые сделали все необходимое, чтобы ЕГЭ на полуострове был введен в штатный режим, а выпускники смогли успешно к нему подготовиться. А всем ребятам, которые сдают ЕГЭ в этом году, я хочу пожелать успехов на экзаменах", - отметил Сергей Кравцов.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по биологии – 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня.