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РИА Новости

В Рособрнадзоре рассказали о ЕГЭ по биологии и информатике

Вчера, 14:18
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Единые госэкзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике прошли в четверг в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"Единые госэкзамены по биологии и информатике прошли 13 июня в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. До 1 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали 139 тысяч человек, в том числе 136 тысяч выпускников текущего года. ЕГЭ по этому предмету прошел в 2956 пунктах проведения экзамена (ППЭ) в России и за рубежом. На ЕГЭ по информатике и ИКТ зарегистрировалось почти 90 тысяч участников, из них 88 тысяч – выпускники текущего года. Для проведения экзамена было задействовано 2567 ППЭ.
В день проведения экзаменов руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов и министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова посетили ППЭ в Ялтинской средней школе №2.
По словам главы Рособрнадзора, ЕГЭ на полуострове проходит на высоком организационном уровне, участники уже начали получать свои результаты. "В целом предварительные результаты сопоставимы с общероссийскими. Это говорит о том, что была проведена большая методическая работа с учителями и работа по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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"Я хочу поблагодарить всех педагогов, а также представителей госорганов Крыма и Севастополя, которые сделали все необходимое, чтобы ЕГЭ на полуострове был введен в штатный режим, а выпускники смогли успешно к нему подготовиться. А всем ребятам, которые сдают ЕГЭ в этом году, я хочу пожелать успехов на экзаменах", - отметил Сергей Кравцов.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по биологии – 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня, они завершили сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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