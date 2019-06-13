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РИА Новости
Культура

Роскомнадзор ограничил доступ к копиям сериала "Сирано. Успеть до премьеры"

Вчера, 14:17
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© Предоставлено компанией "Ракета релизинг"Кадр из фильма "Сирано. Успеть до премьеры"
Кадр из фильма Сирано. Успеть до премьеры
© Предоставлено компанией "Ракета релизинг"
Кадр из фильма "Сирано. Успеть до премьеры"
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям сериала "Сирано. Успеть до премьеры", сообщает ведомство.
"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений приняты меры по ограничению доступа к нелегальным копиям зарубежного сериала "Сирано. Успеть до премьеры", вышедшего в российский прокат в апреле 2019 года", - говорится в сообщении.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
После уведомления владельцы 178 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии сериала, ожидается удаление еще со 160 страниц. Операторами связи ограничивается доступ к 32 интернет-ресурсам на территории России. По данным ведомства, всего меры принимаются в отношении 370 интернет-ресурсов.
В сообщении также отмечается, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.
Премьера французской комедии "Сирано. Успеть до премьеры" в России состоялась 4 апреля.
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