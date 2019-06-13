Роскомнадзор ограничил доступ к копиям сериала "Сирано. Успеть до премьеры"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям сериала "Сирано. Успеть до премьеры", сообщает ведомство.

"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений приняты меры по ограничению доступа к нелегальным копиям зарубежного сериала "Сирано. Успеть до премьеры", вышедшего в российский прокат в апреле 2019 года", - говорится в сообщении.

После уведомления владельцы 178 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии сериала, ожидается удаление еще со 160 страниц. Операторами связи ограничивается доступ к 32 интернет-ресурсам на территории России. По данным ведомства, всего меры принимаются в отношении 370 интернет-ресурсов.

В сообщении также отмечается, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.