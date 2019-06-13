В Воронеже внедорожник за пять минут устроил два ДТП с шестью машинами

ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Водитель Land Rover устроил в Воронеже два ДТП, в котором пострадали шесть машин, один человек был госпитализирован, сообщает в четверг главное управление МВД по региону.

"Сегодня в 10.55 у дома 13 на Московском проспекте, по предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Land Rover допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Chevrolet Niva под управлением 55-летнего местного жителя, а затем - с автомобилем Fiat и продолжил движение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, спустя 5 минут, в 11.00 мск, у дома №44 на Московском проспекте этот же водитель допустил столкновение с автомобилями Škoda Octavia под управлением 21-летнего местного жителя, "Лада-Калина" под управлением 19-летнего местного жителя и "Лада-Приора" под управлением 31-летнего местного жителя.

"После столкновения водитель автомобиля Land Rover допустил наезд на препятствие с опрокидыванием", - информирует ГУМВД.