Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T14:14Z
https://ria.ru/20190613/1555536173.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Воронеже внедорожник за пять минут устроил два ДТП с шестью машинами

Вчера, 14:14
12853
ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Водитель Land Rover устроил в Воронеже два ДТП, в котором пострадали шесть машин, один человек был госпитализирован, сообщает в четверг главное управление МВД по региону.
"Сегодня в 10.55 у дома 13 на Московском проспекте, по предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Land Rover допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Chevrolet Niva под управлением 55-летнего местного жителя, а затем - с автомобилем Fiat и продолжил движение", - говорится в сообщении.
По данным полиции, спустя 5 минут, в 11.00 мск, у дома №44 на Московском проспекте этот же водитель допустил столкновение с автомобилями Škoda Octavia под управлением 21-летнего местного жителя, "Лада-Калина" под управлением 19-летнего местного жителя и "Лада-Приора" под управлением 31-летнего местного жителя.
"После столкновения водитель автомобиля Land Rover допустил наезд на препятствие с опрокидыванием", - информирует ГУМВД.
В результате ДТП был госпитализирован пассажир Chevrolet Niva. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
211043912
Обсудить 0
ВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
РИА
Новости
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Лента
новостей
Американские военные во время учений
США и Польша договорились о создании военной базы
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Кардиограмма
Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Актриса Сильвия Майлз
Умерла актриса Сильвия Майлз
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху поздравил Путина и жителей страны с Днем России
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Цискаридзе о бездарных учениках, Большом театре и задачах от Путина
Цискаридзе о бездарных учениках, Большом театре и задачах от Путина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Лента новостейМолния