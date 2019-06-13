В ЕС прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз собирает информацию об инциденте с танкерами в Оманском заливе, заявила Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
"Мы проводим сбор информации", - сказала журналистам Косьянчич.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявлял, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что один из двух атакованных танкеров Front Altair затонул, однако, по данным агентства Рейтер, эта информация получила опровержение со стороны владеющей танкером компании Frontline.
По данным агентства IRNA, после нападения в Оманском заливе Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию.
Вчера, 13:41Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.