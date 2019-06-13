В ЕС прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкеры В Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.