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РИА Новости

В ОНК рассказали, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, во время рассмотрения апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в Мосгорсуде. 22 января 2019
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, во время рассмотрения апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в Мосгорсуде. 22 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сокамерник обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана помогает ему учить русский язык, а тот, в свою очередь, учит его английскому, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников
Ранее, как рассказала РИА Новости замглавы ОНК Ева Меркачева, работники СИЗО "Лефортово" прервали разговор Уилана с членами ОНК, как только он заговорил по-английски и без переводчика, что запрещено правилами.
"Полу Уилану ФСИН предоставила англо-русский словарь. Его сокамерник рассказал членам ОНК, что Уилан начал учить русский язык. Более того, он пытается помочь Уилану в изучении языка, а Уилан помогает ему практиковать английский", - сказал Мельников.
Уилан содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, евроремонтом, у него есть холодильник. По условиям содержания проблем нет, за исключением того, что не разрешают жаловаться на родном языке и отсутствует переводчик.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, в Лефортовском суде Москвы
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О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.
По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
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