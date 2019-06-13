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РИА Новости

Владелец загоревшегося танкера прокомментировал инцидент в Оманском заливе

Вчера, 14:10
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрыв на танкере Front Altair компании Frontline и последующий пожар преждевременно считать результатом нападения, сообщил РИА Новости представитель компании, владеющей танкером.
Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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"Это был взрыв, за которым последовал пожар. Так как у нас не было возможности поговорить с командой в деталях, я полагаю, что будет преждевременно с нашей стороны подтверждать, что это было нападение", - заявил представитель Frontline.
По его словам, "в СМИ появилось много спекуляций" по поводу того, был ли инцидент связан с нападением или нет.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеВ мире
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