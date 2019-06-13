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РИА Новости

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Вчера, 14:08
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.
Накануне Дуда на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что поляки более смелые, чем русские, и способны "сражаться до конца независимо ни от чего".
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В чем поляки лучше русских? Президент Польши раскрыл страшную тайнуПрезидент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал, чем поляки лучше русских. Хотя, наверное, стоило бы промолчать.
По мнению Соловьева, такое сравнение выглядит странным для серьезного человека. Как считает телеведущий, в президенте Польши говорит историческое чувство обиды.
"Мы понимаем оскорбленные чувства Дуды, только непонятно, кто его оскорбил. По крайней мере, не Россия и не русский солдат, который освободил прекрасно воюющих поляков от нацистов", — сказал Соловьев газете "Взгляд".
Он призвал к объективности и напомнил, что в 1939 году польские военные не смогли предотвратить немецкую оккупацию Польши.
"Поляки действительно великолепно сражаются, это хорошо известно в истории, не надо их недооценивать. В то же время напомню, что как бы поляки доблестно ни сражались, они не смогли противостоять германской армии в 1939 году", — сказал Соловьев.
"При всем уважении к польской доблести, хотелось бы отметить, что русский народ — народ-победитель. Так было, есть и будет всегда", — добавил он.
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Обсудить 54
Владимир СоловьевАнджей ДудаПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Дуда карту мира когда нибудь видел? Какая Польша и какая Россия? Или он Россия сравнивает с Калининградской областью? Такие территории как наша, плохим воинам не достаются!
13 июня, 14:18
Арсений Понфиленко
21431006
Дуда расслабился у Трампа, типа, кто на нас с Васей, и задудел. Только подзабыл, что Красная Армия польскую в обозе везла.
13 июня, 14:38
elya.velichutina
17460102
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