Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.

Накануне Дуда на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что поляки более смелые, чем русские, и способны "сражаться до конца независимо ни от чего".

По мнению Соловьева, такое сравнение выглядит странным для серьезного человека. Как считает телеведущий, в президенте Польши говорит историческое чувство обиды.

"Мы понимаем оскорбленные чувства Дуды, только непонятно, кто его оскорбил. По крайней мере, не Россия и не русский солдат, который освободил прекрасно воюющих поляков от нацистов", — сказал Соловьев газете " Взгляд ".

Он призвал к объективности и напомнил, что в 1939 году польские военные не смогли предотвратить немецкую оккупацию Польши.

"Поляки действительно великолепно сражаются, это хорошо известно в истории, не надо их недооценивать. В то же время напомню, что как бы поляки доблестно ни сражались, они не смогли противостоять германской армии в 1939 году", — сказал Соловьев.