Умерла актриса Сильвия Майлз

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американская актриса Сильвия Майлз, которая была номинирована на премию "Оскар" за роли в фильмах "Полуночный ковбой" и "Прощай, моя красавица", скончалась в Нью-Йорке, сообщает издание Американская актриса Сильвия Майлз, которая была номинирована на премию "Оскар" за роли в фильмах "Полуночный ковбой" и "Прощай, моя красавица", скончалась в Нью-Йорке, сообщает издание Variety

Уточняется, что смерть актрисы подтвердили ее друзья. Актрисе, предположительно, было 94 года. Однако существуют различные данные о ее возрасте.

Одну из своих главных ролей актриса сыграла в фильме 1969 года "Полуночный ковбой", в котором также снялись молодые американские актеры Дастин Хоффман и Джон Войт. Несмотря на то, что актриса появилась в кадре примерно на шесть минут, эта роль дала ей номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Во второй раз на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана Майлз была номинирована в 1975 году за кинофильм "Прощай, моя красавица" в жанре нео-нуар.

В 1982 году актриса снялась в киноадаптации романа Агаты Кристи "Зло под солнцем", а в 1987 году она сыграла роль риелтора Долорес в фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Уолл-стрит". При этом в 2010 году актриса снялась также в роли риелтора в сиквеле фильма под названием "Уолл Стрит: Деньги не спят".