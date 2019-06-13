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РИА Новости
Культура

Умерла актриса Сильвия Майлз

Вчера, 14:08
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© AFP 2019 / Getty Images/Michael LoccisanoАктриса Сильвия Майлз
Актриса Сильвия Майлз
© AFP 2019 / Getty Images/Michael Loccisano
Актриса Сильвия Майлз. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американская актриса Сильвия Майлз, которая была номинирована на премию "Оскар" за роли в фильмах "Полуночный ковбой" и "Прощай, моя красавица", скончалась в Нью-Йорке, сообщает издание Variety.
Уточняется, что смерть актрисы подтвердили ее друзья. Актрисе, предположительно, было 94 года. Однако существуют различные данные о ее возрасте.
Одну из своих главных ролей актриса сыграла в фильме 1969 года "Полуночный ковбой", в котором также снялись молодые американские актеры Дастин Хоффман и Джон Войт. Несмотря на то, что актриса появилась в кадре примерно на шесть минут, эта роль дала ей номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.
Во второй раз на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана Майлз была номинирована в 1975 году за кинофильм "Прощай, моя красавица" в жанре нео-нуар.
В 1982 году актриса снялась в киноадаптации романа Агаты Кристи "Зло под солнцем", а в 1987 году она сыграла роль риелтора Долорес в фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Уолл-стрит". При этом в 2010 году актриса снялась также в роли риелтора в сиквеле фильма под названием "Уолл Стрит: Деньги не спят".
Кроме того, актриса снималась в различных сериалах, в том числе в 2002 году она сыграла эпизодическую роль пожилой женщины в сериале "Секс в большом городе".
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КультураНью-Йорк (город)
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