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РИА Новости

Рябков прокомментировал решение США разместить беспилотники в Польше

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Решение о размещении беспилотников США в Польше отражают агрессивные намерения Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Намерения (НАТО - ред.), наверное, остаются прежними, агрессивными, а причины - надуманными, потому что все последние годы РФ действовала в строгом соответствии со своими международными обязательствами и в соответствии с нормами международного права, а попытки представить, скажем, свободный выбор жителей Крыма в порядке реализации права на самоопределение в качестве каких-то дестабилизирующих действий России, эти попытки, как минимум, недобросовестны", - сказал Рябков журналистам.
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По его словам, последние действия альянса отражают "укоренившуюся в столицах стран НАТО линию на геополитическое переформатирование региона, создание для нас некомфортных условий для развития".
"Мы неоднократно предлагали странам альянса обсудить меры по снижению эскалации на линии соприкосновения России и НАТО, предлагали это делать, в том числе, в ОБСЕ... Пока мы не видим готовности ни членов альянса, ни международного секретариата этой группировки прислушиваться к нашим сигналам и воспринимать их адекватно", - добавил дипломат.
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