Эксперт выступил против смягчения наказания для наркоторговцев в России

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Смягчать наказание для наркоторговцев в России нельзя ни в коем случае, а задержанным наркопотребителям следует предлагать альтернативой уголовному наказанию принудительное лечение от зависимости, считает руководитель общественной приемной общероссийской организации "Офицеры России", бывший сотрудник ФСКН полковник полиции Дмитрий Аксюто.

После задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что к такой норме Уголовного кодекса, как наказание за незаконный оборот наркотиков, нельзя подходить "в целом", принимая решение о её смягчении или ужесточении, нужен дифференцированный подход в каждом случае.

"В сегодняшних условиях нет необходимости менять эту статью, это приведет к уменьшению санкций, а ситуация с наркотиками у нас ухудшается", - заявил эксперт РИА Новости.

Он отметил, что в таких делах "доказательная база должна быть очень серьезная". "Должно быть доказано, где взял человек наркотики, как хранил, кому сбывал. Снижать такому человеку наказание нельзя", - добавил Аксюто.

Собеседник агентства напомнил об инициативе предлагать задержанному с наркотиком принудительное лечение и на основании этого освобождать от уголовной ответственности. "То есть если человек попался в первый раз и утверждает, что наркотики у него для личного потребления, то предложить ему выбор между лечением или тюремным сроком", - пояснил Аксюто.

Подобный инструмент был бы, по мнению эксперта, рабочим и позволял бы не отправлять в тюрьмы наркопотребителей.