МИД выясняет, не пострадали ли россияне при инциденте в Оманском заливе

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва выясняет, не пострадали ли россияне в результате инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
"Мы сейчас озабочены тем, не пострадали ли в результате произошедшего российские граждане, которые могли находиться в составе экипажей", - сказал Рябков журналистам.
"Посольства в соответствующих столицах этим плотно занимаются", - добавил он.