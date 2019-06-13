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РИА Новости

МИД выясняет, не пострадали ли россияне при инциденте в Оманском заливе

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва выясняет, не пострадали ли россияне в результате инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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"Мы сейчас озабочены тем, не пострадали ли в результате произошедшего российские граждане, которые могли находиться в составе экипажей", - сказал Рябков журналистам.
"Посольства в соответствующих столицах этим плотно занимаются", - добавил он.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеМИД РФСергей РябковВ мире
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