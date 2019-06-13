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РИА Новости

Полиция Гонконга арестовала 11 человек в ходе массовых протестов

Вчера, 13:59
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
ПЕКИН, 13 июн - РИА Новости. Полиция арестовала 11 человек за массовые беспорядки в ходе протестов в среду, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на главу полиции Гонконга Стефена Ло.
"Они были арестованы за беспорядки в общественном месте, незаконное собрание, нападение на сотрудников полиции и по другим нарушениям, связанным с массовыми беспорядками", - цитирует главу полиции издание.
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
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По его словам, в результате беспорядков 22 полицейских были ранены. Глава полиции отметил, что в ходе беспорядков полиция более 150 раз применила слезоточивый газ, несколько резиновых пуль, чтобы разогнать толпу.
Ло отверг обвинения в том, что полиция применила чрезмерную силу, подчеркнув, что перцовые баллончики и резиновые пули используются и в других странах в аналогичных ситуациях.
В среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.
Глава полиции Гонконга назвал столкновения с протестующими "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. По последним данным, в результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, двое находятся в тяжелом состоянии.
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