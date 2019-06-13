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РИА Новости

В Москве уволили охранника после смерти мужчины возле больницы

Вчера, 13:59
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Охранника Городской клинической больницы №68 в Москве уволили после того, как недалеко от больницы скончался не дождавшийся медицинской помощи мужчина, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация, что во вторник, 11 июня, мужчине стало плохо прямо возле забора больницы, прохожие решили не вызывать скорую и обратиться напрямую в больницу, но там им посоветовали вызвать скорую помощь. В итоге мужчина скончался на месте, не дождавшись приезда врачей. Следственный комитет РФ начал проверку по факту инцидента, сообщала пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
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"В больнице проведена служебная проверка, подняты записи с камер наблюдения в больнице и на внутренней территории. По камерам видно, что к охраннику на пропускном пункте въезда в больницу подбегает девушка и, вероятно, просит, чтобы охранник оказал содействие в организации медицинской помощи. Затем девушка уходит. В связи с тем, что охранник не предпринял никаких мер и не сообщил о факте происшествия сотрудникам больницы, в настоящее время он уволен", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что других обращений от очевидцев в это время ни в приемное отделение, ни к медицинским сотрудникам по данному случаю не поступало. Департамент здравоохранения проводит проверку.
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Также отмечается, что 11 июня в 10.41 в Едином городском диспетчерском центре скорой и неотложной медицинской помощи оформлен вызов по адресу улица Шкулёва, дом 4. Отмечается, что бригада скорой помощи прибыла на место в 10.47, то есть в течение 6 минут после вызова.
"На месте, после осмотра, на основании достоверных признаков, бригадой констатирована биологическая смерть мужчины", - говорится в сообщении.
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