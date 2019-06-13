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РИА Новости

Евроскептики в ЕП готовы выступить посредником между Россией и ЕС

Вчера, 13:58
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Новая фракция "евроскептиков" в ЕП "Идентичность и демократия", которая может стать четвертой по величине, готова выступить посредником в налаживании отношений между ЕС и РФ, санкции не решают проблем, нужна дипломатия, заявил РИА Новости в четверг председатель фракции, итальянский политик Марко Дзанни.
"Если мы хотим взаимодействовать с РФ, санкции – это неверный путь, потому что в итоге они негативно повлияли на европейские страны и Италию. Поэтому нужно больше дипломатии, нужно открыть более эффективные каналы коммуникации с РФ, чтобы искать компромисс. Если нет, то будет проблематично", - сказал он.
По его словам, представители политических сил в рамках его фракции "готовы к лучшему сотрудничеству с РФ".
"Наша фракция также готова стать посредником между ЕС и РФ. Дипломатия – вот решение, которого мы хотим. Если ЕС, Запад и РФ смогут сделать шаг вперед, мы сможем разрешить эту ситуацию без санкций. Санкции - это провал политиков. Мы - политики, и мы хотим решать все разногласия методом дипломатии", - отметил он.
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Самая крупная фракция "евроскептиков" в Европарламенте, получившая название "Идентичность и демократия", будет насчитывать в своих рядах от 73 до 76 человек.
ЕП насчитывает сейчас три группы евроскептиков: бывшая "Европа наций и свободы", которая в рамках нынешней кампании называлась "альянсом Сальвини", "Европа свободы и прямой демократии", костяк которой составляют сторонники британского политика-"брекзитера" Найджела Фарраджа, а также умеренные "евроскептики" из фракции "Европейских консерваторов и реформистов".
По итогам выборов в ЕП в конце мая две ведущие политические силы, право- и левоцентристы, впервые лишились большинства, при этом свои позиции усилили "евроскептики", "зеленые" и либералы.
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