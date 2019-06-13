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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова

Вчера, 13:56
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов в своей квартире. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Состояние Бари Алибасова на данный момент не изменилось, завтрашний день должен стать ключевым из-за проведения финальной гастроскопии, сообщил в четверг РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но никого не узнавал и ничего не помнил.
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"У отца сегодня никаких изменений, ключевой день по здоровью – завтра, потому что завтра у него финальная гастроскопия, чтобы посмотреть, сошел или не сошел струп. Вчера он все еще вел себя как ребенок, но меня уже узнал. Сегодня я с ним еще не разговаривал, должна Лидия Николаевна (Федосеева-Шукшина - ред.) его увидеть, и возможно, пиар-директор Горжанкин заедет, чтобы документы какие-то подписать. Может, отец уже сегодня будет соображать, чтобы что-то смотреть и читать, так что ждем", - рассказал собеседник агентства.
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Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовРоссияПроисшествия
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