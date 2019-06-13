Врачи рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но никого не узнавал и ничего не помнил.

"У отца сегодня никаких изменений, ключевой день по здоровью – завтра, потому что завтра у него финальная гастроскопия, чтобы посмотреть, сошел или не сошел струп. Вчера он все еще вел себя как ребенок, но меня уже узнал. Сегодня я с ним еще не разговаривал, должна Лидия Николаевна (Федосеева-Шукшина - ред.) его увидеть, и возможно, пиар-директор Горжанкин заедет, чтобы документы какие-то подписать. Может, отец уже сегодня будет соображать, чтобы что-то смотреть и читать, так что ждем", - рассказал собеседник агентства.