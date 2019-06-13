В России создадут часы для диагностики землетрясений

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сверхточные атомные оптические часы, разработка которых ведется в России, можно будет размещать в космосе, чтобы повысить качество навигации и прогнозировать землетрясения, сообщили РИА Новости в четверг во Всероссийском НИИ физико-технических измерений (ВНИИФТРИ).

Ранее гендиректор ВНИИФТРИ Сергей Донченко сообщал, что в институте работают над созданием сверхточных атомных оптических часов, а также над возможностью создания их мобильной версии.

"Прибор расширит возможности исследования Земли и гравитационного поля Земли, что позволит обнаруживать на раннем этапе сейсмическую активность и прогнозировать ее, а также наблюдать за изменениями ледяного покрова Земли и уровня мирового океана", - приводит пресс-служба слова главного научного сотрудника главного метрологического центра Госслужбы времени, частоты и определения параметров вращения Земли (ГМЦ ГСВЧ) Виталия Пальчикова.

По его словам, благодаря новому прибору также можно будет создать новые навигационные карты и повысить помехозащищенность бортовых систем навигации.

Кроме того, мобильную версию новых часов можно будет размещать на космических станциях (сейчас самые точные стандарты частоты представляют собой приборы наземного базирования). Как отмечает гендиректор ВНИИФТРИ, это позволит избежать факторов, негативно влияющих на точность навигации.