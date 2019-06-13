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РИА Новости

На одном из атакованных в Оманском заливе судов был груз метанола

Вчера, 13:53
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. На одном из атакованных в Оманском заливе танкеров находился груз метанола японской компании Mitsubishi Gas Chemical, предназначенный для транспортировки в Юго-восточную Азию, сообщает агентство Киодо.
Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Спустя некоторое время министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. Сэко также дал распоряжение соответствующим подразделениям ведомства проверить поступающую информацию, а также предупредить другие японские компании-операторы судов об инциденте.
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
В свою очередь, представители японского министерства транспорта сообщили, что пока не располагают деталями нападения, им известно, что все члены экипажа находятся в безопасности.
Японское ТВ сообщило, что владельцем одного из танкеров является компания Kokuka Sangyo Ltd., однако потом представители компании сообщили агентству Киодо, что судно было арендовано дочерней компанией в Панаме. Танкер шел под флагом Панамы. Также стало известно, что после нападения в машинном отделе вспыхнул пожар, но экипажу удалось его потушить самостоятельно.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеХиросигэ СэкоПанамаЯпонияТокиоВ мире
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