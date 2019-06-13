Климкин назвал визит Зеленского в Париж и Берлин "разведкой боем"

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин "разведкой боем", поскольку будут рассматриваться вопросы, касающиеся Донбасса.
Зеленский 4-5 июня совершил в Брюссель свой первый зарубежный визит в качестве главы государства. Агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передавало, что визит Зеленского во Францию и Германию запланирован на 17 и 18 июня.
"Я вам такой военной терминологией скажу, брюссельский визит – это была такая рекогносцировка. А вот следующий визит в Париж и в Берлин – это будет разведка боем. Поскольку на повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут очень существенные вопросы. От этого зависит наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят - и политических заключенных, и военнопленных. От этого зависит, займут ли Меркель и Макрон (канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) соответствующую позицию в отношении Совета Европы", - сказал Климкин в интервью "ТСН.ua", опубликованном в четверг.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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