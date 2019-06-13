Климкин назвал визит Зеленского в Париж и Берлин "разведкой боем"

Зеленский 4-5 июня совершил в Брюссель свой первый зарубежный визит в качестве главы государства. Агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передавало, что визит Зеленского во Францию и Германию запланирован на 17 и 18 июня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.