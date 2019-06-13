Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T13:49Z
https://ria.ru/20190613/1555534719.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155358/03/1553580356_0:53:3301:1910_1036x0_80_0_0_bbbaed2250f00b003dedc4ca60debb13.jpg
РИА Новости

Климкин назвал визит Зеленского в Париж и Берлин "разведкой боем"

Вчера, 13:49
474
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин "разведкой боем", поскольку будут рассматриваться вопросы, касающиеся Донбасса.
Зеленский 4-5 июня совершил в Брюссель свой первый зарубежный визит в качестве главы государства. Агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передавало, что визит Зеленского во Францию и Германию запланирован на 17 и 18 июня.
"Я вам такой военной терминологией скажу, брюссельский визит – это была такая рекогносцировка. А вот следующий визит в Париж и в Берлин – это будет разведка боем. Поскольку на повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут очень существенные вопросы. От этого зависит наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят - и политических заключенных, и военнопленных. От этого зависит, займут ли Меркель и Макрон (канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) соответствующую позицию в отношении Совета Европы", - сказал Климкин в интервью "ТСН.ua", опубликованном в четверг.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
12 июня, 04:39
Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
091002
Обсудить 1
Павел КлимкинФранцияГерманияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Лидер партии Самопомощь Андрей Садовой
Мэр Львова порекомендовал Зеленскому не слушать советы Тимошенко
РИА
Новости
На участке границы Украины с Россией
На Украине дело о хищении госсредств на проект "Стена" дошло до суда
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Зеленский пригласил Токаева посетить Украину с визитом
Лента
новостей
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков прокомментировал решение США разместить беспилотники в Польше
На одном из атакованных в Оманском заливе судов был груз метанола
Немецкие машиностроители заявили о неэффективности санкций против России
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Депутат прокомментировал размещение беспилотников США в Польше
На Украине завели дело на экс-главу Конституционного суда Шевчука
Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Источник: Россия может сформировать делегацию в ПАСЕ до конца недели
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Президент РФ Владимир Путин
Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова
В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Лента новостейМолния