Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу

САМАРА, 13 июн - РИА Новости. Пьяный житель Тольятти до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

По версии следствия, 9 июня подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире несколько раз ударил по голове свою двухлетнюю падчерицу. Мать девочки в это время находилась на работе, а когда вернулась, вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.