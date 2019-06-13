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РИА Новости

Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу

Вчера, 13:46
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САМАРА, 13 июн - РИА Новости. Пьяный житель Тольятти до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 9 июня подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире несколько раз ударил по голове свою двухлетнюю падчерицу. Мать девочки в это время находилась на работе, а когда вернулась, вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.
"Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина арестован, в ходе допроса он полностью признал свою вину.
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