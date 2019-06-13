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РИА Новости

Российские ученые проведут эксперимент на китайской орбитальной станции

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаАвиасалон Airshow China-2010 в Чжухае
Авиасалон Airshow China-2010 в Чжухае
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Совместный российско-индийский эксперимент по астрономии выбран ООН и Китаем для проведения на китайской орбитальной станции, развертывание которой в космосе начнется в 2020 году, сообщило управление ООН по вопросам космического пространства UNOOSA.
В документе на сайте UNOOSA приведен список научных экспериментов, который накануне был отобран UNOOSA и Китайским агентством по пилотируемым космическим программам CMSA. Среди них эксперимент SING по спектроскопическому исследованию газов туманностей во Вселенной с помощью ультрафиолетового спектрографа. Постановщиками эксперимента являются Институт астрономии РАН (ИНАСАН) и Индийский институт астрофизики.
Заместитель директора ИНАСАН по научной работе Михаил Сачков сообщил РИА Новости, что эксперимент посвящен исследованию межзвездной среды в ультрафиолете. По его словам, российская сторона в эксперименте будет отвечать за разработку научного прибора и поставку дифракционной решетки, а индийская - оптические элементы прибора и его интеграцию. Финансирование эксперимента будет осуществляться индийской стороной, а доставку прибора на станцию осуществит китайская сторона, добавил ученый.
Китайскую модульную космическую станцию планируется собрать на орбите в начале 2020-х годов. Запуск базового модуля "Тяньхэ" намечается в 2020 году, к 2023 году к нему присоединят лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Общая масса станции составит 60 тонн, срок службы – 10 лет. На ней будут работать экипажи из трех космонавтов.
В 2011 году Китай запустил орбитальную станцию "Тяньгун-1", на которой побывали два экипажа. В 2016 году на орбиту была выведена станция "Тяньгун-2", на ней побывал один экипаж.
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