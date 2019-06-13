Российские ученые проведут эксперимент на китайской орбитальной станции

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Совместный российско-индийский эксперимент по астрономии выбран ООН и Китаем для проведения на китайской орбитальной станции, развертывание которой в космосе начнется в 2020 году, сообщило управление ООН по вопросам космического пространства UNOOSA.

В документе на сайте UNOOSA приведен список научных экспериментов, который накануне был отобран UNOOSA и Китайским агентством по пилотируемым космическим программам CMSA. Среди них эксперимент SING по спектроскопическому исследованию газов туманностей во Вселенной с помощью ультрафиолетового спектрографа. Постановщиками эксперимента являются Институт астрономии РАН (ИНАСАН) и Индийский институт астрофизики.

Заместитель директора ИНАСАН по научной работе Михаил Сачков сообщил РИА Новости, что эксперимент посвящен исследованию межзвездной среды в ультрафиолете. По его словам, российская сторона в эксперименте будет отвечать за разработку научного прибора и поставку дифракционной решетки, а индийская - оптические элементы прибора и его интеграцию. Финансирование эксперимента будет осуществляться индийской стороной, а доставку прибора на станцию осуществит китайская сторона, добавил ученый.

Китайскую модульную космическую станцию планируется собрать на орбите в начале 2020-х годов. Запуск базового модуля "Тяньхэ" намечается в 2020 году, к 2023 году к нему присоединят лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Общая масса станции составит 60 тонн, срок службы – 10 лет. На ней будут работать экипажи из трех космонавтов.