Следователи завели дело после конфликта со стрельбой во Владикавказе

"Поступило сообщение о том, что в районе улицы Дзусова города Владикавказ произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу. Незамедлительно по данному сообщению были направлены наряды полиции, которые оцепили район происшествия. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции участники были задержаны, а оружие изъято, в результате принятых мер никто не пострадал. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "хулиганство" и "незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении.