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РИА Новости

Следователи завели дело после конфликта со стрельбой во Владикавказе

Вчера, 13:43
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ПЯТИГОРСК, 13 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта со стрельбой во Владикавказе, сообщает МВД по Северной Осетии.
"Поступило сообщение о том, что в районе улицы Дзусова города Владикавказ произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу. Незамедлительно по данному сообщению были направлены наряды полиции, которые оцепили район происшествия. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции участники были задержаны, а оружие изъято, в результате принятых мер никто не пострадал. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "хулиганство" и "незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении.
В распространенном МВД видео-комментарии приводятся слова задержанного за стрельбу мужчины, который пояснил, что "просто хотел напугать и стрелял в землю".
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