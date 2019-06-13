В "Росатоме" рассказали о проекте по сбору радиоактивной пыли на "Фукусиме"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли рассказали, как будут разрабатывать и испытывать сложную уникальную систему сбора опасной радиоактивной пыли, которая будет образовываться в ходе извлечения фрагментов ядерного топлива на аварийных энергоблоках японской АЭС "Фукусима-1".

Консорциум предприятий госкорпорации "Росатом" в составе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область), "Производственного объединения "Маяк" (Озерск, Челябинская область) и "Техснабэкспорта" (Москва, лидер консорциума) в апреле нынешнего года стал победителем тендера "на осуществление научно-исследовательской работы по созданию системы сбора пыли, образующейся в процессе фрагментации обломков расплавленного ядерного топлива на аварийных блоках АЭС "Фукусима-1". Проект субсидируется японским правительством.

Задачи проекта

В рамках рассчитанного на два года проекта российский консорциум выполнит серию экспериментов по резке образцов ядерного топлива и смоделированных образцов топливосодержащих материалов с целью изучения свойств образующейся пыли. Результаты проекта будут использованы для разработки систем обеспечения безопасности при проведении работ по извлечению обломков расплавленного топлива в рамках работ по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".

"Чтобы убедиться в безопасности схемы отбора проб, первичного извлечения обломков и, наконец, крупномасштабных работ на "Фукусиме", летом следующего года в НИИАР начнут проводить эксперименты по резке ядерного топлива и образцов топливосодержащих материалов", - пишет официальное издание российской атомной отрасли - газета "Страна Росатом". На сегодня у НИИАР две задачи: подготовить образцы для испытаний и сформулировать исходные требования к оборудованию для "Маяка". "Маяк" изготовит систему сбора пыли в лабораторном масштабе.

"По итогам испытаний будут сформированы рекомендации и исходные требования к полномасштабной системе сбора пыли при извлечении расплавленного топлива на японской АЭС", - отметил генеральный директор "Маяка" Михаил Похлебаев, слова которого приводит "Страна Росатома". Предполагается, что система будет состоять из узла резки со сменными инструментами и цепочкой фильтрующих модулей, выстроенных особым образом.

"Если для обычной пыли достаточно нескольких простых устройств, снижающих ее концентрацию до допустимых значений, то для радиоактивной проскок даже субмикронных частиц ведет к значительному выбросу радиоактивности. Мы должны создать сложную, многоступенчатую систему с фильтрующими устройствами, задерживающими частицы все меньшего и меньшего размера", - подчеркнул в беседе с изданием заместитель начальника отделения радиохимических технологий НИИАР Сергей Погляд.

Как будет идти работа

Перед тем как монтировать оборудование, специалисты проверят его работоспособность на нерадиоактивных образцах оксидов металлов, а затем на образцах, содержащих уран и плутоний. "Нужно получить предварительные данные о размере частиц пыли, образующейся при фрагментации топлива разными методами", - рассказал Погляд.

Когда предварительные данные будут получены, а режимы работы ступеней очистки уточнены, настанет черед резать образцы ядерного топлива, схожие по выдержке и выгоранию с топливом на аварийных блоках. Потом будут резать смоделированные образцы так называемого кориума - сплава топлива и конструкционных материалов, их сделает НИИАР. В итоге российские атомщики получат самую близкую к реальности информацию о выходе в воздух и воду радиоактивной пыли, ее составе, а также об эффективности всех ступеней газоочистки.

В перечне задач, стоящих перед ликвидаторами аварии на "Фукусиме-1", обнаружение, сбор и удаление фрагментов ядерного топлива считаются наиболее сложными на данный момент. При сборе топливных фрагментов ликвидаторы столкнутся с необходимостью уборки пыли, представляющей собой мелкодиспергированное топливо, так называемые "горячие частицы" размером от долей микрона до сотен микрон, и обладающие высокой радиоактивностью.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9,0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось, скопилось на дне защитной оболочки реакторов, прожгло ее и вытекло в подреакторное пространство.