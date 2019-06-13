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РИА Новости

Россия обеспокоена решением разместить эскадрилью беспилотников в Польше

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена решением Варшавы и Вашингтона разместить эскадрилью беспилотников в Польше, возникают вопросы, как это соотносится с основополагающим актом Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
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"Конечно, беспокоит. Это отражение линии на нагнетание военной напряжённости в Европе, особенно на так называемом "восточном фланге" НАТО. Под надуманными предлогами реализуются программы, которые в значительной мере носят дестабилизирующий и эскалационный характер", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, у Москвы "все больше вопросов в отношении того, как такого рода действия соотносятся с обязательствами НАТО в рамках основополагающего акта об основах отношений".
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МИД РФСергей РябковРоссияВ мире
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