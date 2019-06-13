Россия обеспокоена решением разместить эскадрилью беспилотников в Польше

"Конечно, беспокоит. Это отражение линии на нагнетание военной напряжённости в Европе, особенно на так называемом "восточном фланге" НАТО. Под надуманными предлогами реализуются программы, которые в значительной мере носят дестабилизирующий и эскалационный характер", - сказал Рябков журналистам.