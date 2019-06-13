В Сети появился трейлер шпионского триллера с Кирой Найтли

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Киностудия Entertainment One выпустила первый трейлер фильма Гэвина Худа "Гостайна" с Кирой Найтли в главной роли.

Актриса исполнила роль британской журналистки Кэтрин Терезы Ган, которая поставила под угрозу свою жизнь и карьеру, чтобы показать ложь правительства и навсегда изменить современную историю.