В Сети появился трейлер шпионского триллера с Кирой Найтли

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Киностудия Entertainment One выпустила первый трейлер фильма Гэвина Худа "Гостайна" с Кирой Найтли в главной роли.
Актриса исполнила роль британской журналистки Кэтрин Терезы Ган, которая поставила под угрозу свою жизнь и карьеру, чтобы показать ложь правительства и навсегда изменить современную историю.
Вместе с Кирой Найтли в картине снялся Мэтт Смит ("Терминатор: Генезис", "Звёздные войны: Эпизод IX" ), Мэттью Гуд ("Аббатство Даунтон") и Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент").
В российский прокат фильм выйдет 5 сентября 2019 года.
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