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РИА Новости

В Иране готовы обеспечить безопасность морских путей после ЧП с танкерами

Вчера, 13:28
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Власти Ирана готовы обеспечить безопасность морских путей после инцидента с двумя танкерам в Оманском заливе, сообщил представитель правительства Али Рабии.
"Правительство Ирана готово к сотрудничеству в сфере региональной безопасности для ее обеспечения, в том числе стратегических водных маршрутов", - сказал Рабии, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства Ирана.
Он также выразил обеспокоенность в связи с ЧП.
Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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