В Иране готовы обеспечить безопасность морских путей после ЧП с танкерами

ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Власти Ирана готовы обеспечить безопасность морских путей после инцидента с двумя танкерам в Оманском заливе, сообщил представитель правительства Али Рабии.

"Правительство Ирана готово к сотрудничеству в сфере региональной безопасности для ее обеспечения, в том числе стратегических водных маршрутов", - сказал Рабии, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства Ирана.

Он также выразил обеспокоенность в связи с ЧП.