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РИА Новости

В Новосибирской области девушку убило молнией

Вчера, 13:28
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НОВОСИБИРСК, 13 июн - РИА Новости. Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
"В послеобеденное время 17-летняя девушка шла по дороге в селе Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области и в этот момент в нее ударила молния. Девушка от полученных телесных повреждений скончалась", - сообщил представитель СК.
Следователь Коченевского межрайонного следственного отдела СК России по Новосибирской области организовал проверку по факту несчастного случая.
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