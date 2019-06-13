В Новосибирской области девушку убило молнией

НОВОСИБИРСК, 13 июн - РИА Новости. Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
"В послеобеденное время 17-летняя девушка шла по дороге в селе Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области и в этот момент в нее ударила молния. Девушка от полученных телесных повреждений скончалась", - сообщил представитель СК.
Следователь Коченевского межрайонного следственного отдела СК России по Новосибирской области организовал проверку по факту несчастного случая.
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