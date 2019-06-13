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РИА Новости
Туризм

В Сирии на Голанах к 2020 году планируют восстановить туристические объекты

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВосстановленный ресторанный комплекс у водопада в поселении Бейт Джан в Сирии
Восстановленный ресторанный комплекс у водопада в поселении Бейт Джан в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙТ ДЖАН (Сирия), 13 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Внутренний туризм в поселениях в районе Бейт Джан на Голанских высотах в Сирии восстанавливается, владельцы ресторанов и гостиниц планируют к сезону 2020 года полноценно предоставлять услуги путешественникам, сообщил РИА Новости глава совета поселения Мазареи Бейт Джан Имад Кабалян.
"В 2019 году мы уже можем говорить о туристическом сезоне. Активность внутреннего туризма уже началась. Нас посетил министр туризма два месяца назад, - сказал Кабалян. - Владельцы ресторанных комплексов восстанавливают свои владения, и все идет очень хорошо. Мы надеемся, что к туристическому сезону 2020 года мы восстановим и подготовим все необходимое для наших гостей".
По словам главы совета, после восстановления мира в Бейт Джан и Мазареи Бейт Джан больше года назад, в свои дома вернулось около 20 тысяч жителей. "Наши граждане, уехавшие отсюда, те, кто вернулся год назад и до 2018 года, своими глазами видят положительные изменения и сообщают о них нашим землякам, которые только готовятся к возвращению. У нас уже работает 10 школ, а также мы восстановили поликлинику в Мазареи Бейт Джан и завершаем восстановление медучреждения в Бейт Джан", - отметил Кабалян.
Район поселения Бейт Джан на Голанских высотах до начала кризиса 2011 года считался одним из самых популярных направлений внутреннего туризма, особенно для жителей Дамаска и Дераа. Ресторанные комплексы, расположенные вдоль горных ручьев на высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря всегда считались достойным "убежищем" от душной городской жары. Помимо туризма, поселения на Голанских высотах славятся изобилием фруктов и аниса. С 2018 года жители христианских деревень вновь начали проводить в октябре карнавал в честь святого Георгия, известный своими масштабами во всей Сирии.
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