В Сирии на Голанах к 2020 году планируют восстановить туристические объекты

БЕЙТ ДЖАН (Сирия), 13 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Внутренний туризм в поселениях в районе Бейт Джан на Голанских высотах в Сирии восстанавливается, владельцы ресторанов и гостиниц планируют к сезону 2020 года полноценно предоставлять услуги путешественникам, сообщил РИА Новости глава совета поселения Мазареи Бейт Джан Имад Кабалян.

"В 2019 году мы уже можем говорить о туристическом сезоне. Активность внутреннего туризма уже началась. Нас посетил министр туризма два месяца назад, - сказал Кабалян. - Владельцы ресторанных комплексов восстанавливают свои владения, и все идет очень хорошо. Мы надеемся, что к туристическому сезону 2020 года мы восстановим и подготовим все необходимое для наших гостей".

По словам главы совета, после восстановления мира в Бейт Джан и Мазареи Бейт Джан больше года назад, в свои дома вернулось около 20 тысяч жителей. "Наши граждане, уехавшие отсюда, те, кто вернулся год назад и до 2018 года, своими глазами видят положительные изменения и сообщают о них нашим землякам, которые только готовятся к возвращению. У нас уже работает 10 школ, а также мы восстановили поликлинику в Мазареи Бейт Джан и завершаем восстановление медучреждения в Бейт Джан", - отметил Кабалян.