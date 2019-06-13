Наблюдательный пост турецкой армии в Идлибе обстреляли террористы

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Наблюдательный пост армии Турции в Идлибе обстреляли террористы-союзники "Джебхат ан-Нусры"*, несмотря на соглашение прекратить огонь, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сообщается, что с полуночи 12 июня в Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации был установлен "режим тишины". Подчеркивается, что благодаря соглашению количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований значительно снизилось.

Отмечается, что в то же время "радикальные формирования, союзные террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*, отказались от прекращения огня и продолжали вести массированные артиллерийские обстрелы".

"Ночью 13 июня 2019 года террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия провинции Идлиб", - говорится в сообщении.