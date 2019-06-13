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РИА Новости
Война в Сирии

Наблюдательный пост турецкой армии в Идлибе обстреляли террористы

Вчера, 13:13
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Наблюдательный пост армии Турции в Идлибе обстреляли террористы-союзники "Джебхат ан-Нусры"*, несмотря на соглашение прекратить огонь, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Сообщается, что с полуночи 12 июня в Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации был установлен "режим тишины". Подчеркивается, что благодаря соглашению количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований значительно снизилось.
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Отмечается, что в то же время "радикальные формирования, союзные террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*, отказались от прекращения огня и продолжали вести массированные артиллерийские обстрелы".
"Ночью 13 июня 2019 года террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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