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РИА Новости

Верховный лидер Ирана не стал отвечать на послание Трампа

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не стал отвечать на послание президента США Дональда Трампа, переданное ему со стороны премьера Японии Синдзо Абэ.
Согласно опубликованному на сайте Хаменеи сообщению, в начале встречи верховного лидера Ирана и японского премьера Абэ сообщил: "Я хочу передать вашему превосходительству послание от президента США".
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"У меня нет ответа и не будет на послание президента США, пересказанное вами. Я считаю Трампа человеком, не заслуживающим какого-либо послания (в ответ)", - сказал Хаменеи.
Подробности того, что Абэ передал руководству Ирана от президента США, не приводятся, однако отмечается, что премьер Японии сообщил Хаменеи, что Трамп не преследует цели смены режима в Иране, хочет не допустить создание Ираном ядерного оружия и хочет провести переговоры с Ираном - то, что неоднократно озвучивал публично сам Трамп и другие американские чиновники.
Хаменеи назвал ложью слова Трампа о том, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, а также подчеркнул, что Иран не доверяет США для проведения повторных переговоров и не стремится получить ядерное оружие.
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Абэ прибыл с официальным визитом в Тегеран в среду, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран. Визит главы японского правительства проходит в условиях обострения отношений между двумя партнерами Токио – Тегераном и Вашингтоном, происходящего на фоне ужесточения антииранских американских США и роста военной напряженности.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, настоящая цель первого за 41 год визита японского премьера в Иран заключается в том, чтобы привезти на саммит "двадцатки", который в июне пройдет в Осаке, Хаменеи и организовать его переговоры с Трампом.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя РИА Новости поездку Абэ, выразил надежду, что в ходе визита премьера Японии появится прогресс во взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.
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