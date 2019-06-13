Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T13:10Z
https://ria.ru/20190613/1555532165.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/101383/67/1013836738_0:258:2761:1811_1036x0_80_0_0_76fdae73fce19a864b4018b4ea95112d.jpg
РИА Новости

В Совфеде пообещали ответные меры на размещение беспилотников США в Польше

Вчера, 13:10
2320
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия примет необходимые ответные меры в связи с решением США разместить в Польше американские беспилотники, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
Военнослужащие США
12 июня, 22:09
Дуда раскрыл детали соглашения с США о присутствии военных в Польше
"Это решение лишь еще больше обострит ситуацию на европейском континенте, в то же время ни в коей мере не меняя соотношение сил. Разумеется, все необходимые ответные меры нами будут приняты", - написал Клинцевич в своём блоге в Facebook.
По мнению сенатора, США "как будто специально делают, чтобы отношения между нашими странами и дальше деградировали, становились все хуже и хуже". "Неужели не ясно, что такие шаги приближают точку невозврата, и сегодня никто не знает, как далеко мы от нее находимся", - сказал он.
Клинцевич отметил, что размещение эскадрильи американских беспилотников на польской территории не нужно, прежде всего, самой Польше, которой никто не угрожает. "Получается, что Польша в случае конфликта готова принять на себя удар. Тем более что речь может идти как о разведывательных, так и ударных беспилотниках", - заявил сенатор.
Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
17 апреля 2018, 14:39
Россия против НАТО: чье оружие сильнееСравнение "Борея" с "Огайо", Су-27 с F-16, "Ярса" с Minuteman и другой боевой техники из России и стран НАТО — в инфографике ria.ru
3320023
Обсудить 2
Франц КлинцевичПольшаРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Депутат прокомментировал размещение беспилотников США в Польше
РИА
Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
ВКС России в Сирии
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Лента
новостей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия обеспокоена решением разместить эскадрилью беспилотников в Польше
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял решение "переименовать" Киев
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали "переименование" Киева США
Комплекс ПВО С-400 Триумф
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Зеленский пригласил Токаева посетить Украину с визитом
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Лента новостейМолния