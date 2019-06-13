В Совфеде пообещали ответные меры на размещение беспилотников США в Польше

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия примет необходимые ответные меры в связи с решением США разместить в Польше американские беспилотники, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

"Это решение лишь еще больше обострит ситуацию на европейском континенте, в то же время ни в коей мере не меняя соотношение сил. Разумеется, все необходимые ответные меры нами будут приняты", - написал Клинцевич в своём блоге в Facebook

По мнению сенатора, США "как будто специально делают, чтобы отношения между нашими странами и дальше деградировали, становились все хуже и хуже". "Неужели не ясно, что такие шаги приближают точку невозврата, и сегодня никто не знает, как далеко мы от нее находимся", - сказал он.