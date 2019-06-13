В Совфеде пообещали ответные меры на размещение беспилотников США в Польше

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия примет необходимые ответные меры в связи с решением США разместить в Польше американские беспилотники, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
"Это решение лишь еще больше обострит ситуацию на европейском континенте, в то же время ни в коей мере не меняя соотношение сил. Разумеется, все необходимые ответные меры нами будут приняты", - написал Клинцевич в своём блоге в Facebook.
По мнению сенатора, США "как будто специально делают, чтобы отношения между нашими странами и дальше деградировали, становились все хуже и хуже". "Неужели не ясно, что такие шаги приближают точку невозврата, и сегодня никто не знает, как далеко мы от нее находимся", - сказал он.
Клинцевич отметил, что размещение эскадрильи американских беспилотников на польской территории не нужно, прежде всего, самой Польше, которой никто не угрожает. "Получается, что Польша в случае конфликта готова принять на себя удар. Тем более что речь может идти как о разведывательных, так и ударных беспилотниках", - заявил сенатор.