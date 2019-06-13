Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400

АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, Шанахан сообщил Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.

"Мы не говорим, что купим С-400, мы уже купили. Если у США есть беспокойство по С-400 и по F-35, то наше предложение – создать совместную рабочую группу, и пусть специалисты изучат вопрос. (Президент США Дональд) Трамп говорит "да", но некоторые ведомства США говорят "нет". После таких писем (из Пентагона – ред.) Турция от С-400 не откажется. Мы готовим ответ на это письмо", - сказал Чавушоглу журналистам.