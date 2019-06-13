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РИА Новости

Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, Шанахан сообщил Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
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"Мы не говорим, что купим С-400, мы уже купили. Если у США есть беспокойство по С-400 и по F-35, то наше предложение – создать совместную рабочую группу, и пусть специалисты изучат вопрос. (Президент США Дональд) Трамп говорит "да", но некоторые ведомства США говорят "нет". После таких писем (из Пентагона – ред.) Турция от С-400 не откажется. Мы готовим ответ на это письмо", - сказал Чавушоглу журналистам.
По его словам, работы в рамках контакта с РФ по С-400 продолжаются, и они поступят в Турцию "в назначенное время". "Никто не имеет права говорить с Турцией языком ультиматумов", - добавил турецкий министр.
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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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