Новый фильм Быкова "Сторож" выйдет в прокат в новом формате

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новый фильм Юрия Быкова "Сторож" покажут одновременно в кинотеатрах и онлайн, сообщает пресс-служба сервиса "Кинопоиск".

"Сторож" вошел в конкурсную программу фестиваля "Кинотавр", проходящего в Сочи. Картина рассказывает о мужчине-отшельнике, который пытается помочь семейной паре в бегах. Выход фильма запланирован на осень.

"Прокат фильма пройдет в новом формате — его можно будет посмотреть по подписке "Кинопоиска" одновременно как в кинотеатрах сетей "Каро" и "Киномакс", так и онлайн", — сообщили в пресс-службе.