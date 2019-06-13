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РИА Новости
Культура

Новый фильм Быкова "Сторож" выйдет в прокат в новом формате

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРежиссёр, сценарист и сопродюсер Юрий Быков на премьере российского триллера "Завод"
Режиссёр, сценарист и сопродюсер Юрий Быков на премьере российского триллера Завод
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новый фильм Юрия Быкова "Сторож" покажут одновременно в кинотеатрах и онлайн, сообщает пресс-служба сервиса "Кинопоиск".
"Сторож" вошел в конкурсную программу фестиваля "Кинотавр", проходящего в Сочи. Картина рассказывает о мужчине-отшельнике, который пытается помочь семейной паре в бегах. Выход фильма запланирован на осень.
"Прокат фильма пройдет в новом формате — его можно будет посмотреть по подписке "Кинопоиска" одновременно как в кинотеатрах сетей "Каро" и "Киномакс", так и онлайн", — сообщили в пресс-службе.
В 2018 году сайт "Кинопоиск" провел опрос среди пользователей, чтобы выбрать лучших из лучших деятелей российского кино за последние 15 лет. Режиссером, который внес наибольший вклад в российское кино, признали Юрия Быкова, а фильмом, изменившим отношение к российскому кино за последние 15 лет, — его картину "Дурак".
Кадр из фильма Юрия Быкова Завод
9 февраля, 08:00
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КультураКинопоискЮрий БыковМоскваСочи
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