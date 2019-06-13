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РИА Новости

В Якутске завели дело после травмирования детей на батуте

Вчера, 13:07
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после травмирования на батуте двух пятилетних девочек, одна из которых сломала позвоночник, а другая получила перелом запястья в Якутске, сообщается на сайте СУСК РФ по республике Саха.
Согласно сообщению, 11 июня в СМИ появилась информация о травмировании двух пятилетних девочек на надувном аттракционе на Комсомольской площади в Якутске.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
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"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что 9 июня две пятилетние девочки на батуте упали с высоты более одного метра и получили травмы. По предварительным данным, один ребенок получил перелом позвоночника, вторая девочка – перелом запястья. Дети были госпитализированы.
В настоящее время следователи устанавливают организаторов аттракциона и изымают документацию. Кроме того, следователи проводят проверку в отношении сотрудников органов контроля в области защиты прав потребителей на наличие в их действиях признаков халатности.
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