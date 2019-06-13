В Якутске завели дело после травмирования детей на батуте

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после травмирования на батуте двух пятилетних девочек, одна из которых сломала позвоночник, а другая получила перелом запястья в Якутске, сообщается на сайте СУСК РФ по республике Саха.

Согласно сообщению, 11 июня в СМИ появилась информация о травмировании двух пятилетних девочек на надувном аттракционе на Комсомольской площади в Якутске.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что 9 июня две пятилетние девочки на батуте упали с высоты более одного метра и получили травмы. По предварительным данным, один ребенок получил перелом позвоночника, вторая девочка – перелом запястья. Дети были госпитализированы.